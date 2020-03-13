Ordu Büyükşehir onlara emanet

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Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde yeni organizasyon şeması oluştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde yeni organizasyon şeması oluştu. Genel sekreter yardımcılıkları kaldırılarak, daire başkanlıkları güçlendirildi.


Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, 3 Genel Sekreter Yardımcılığı 1'e düşürüldü. Buna göre Genel Sekreter Yardımcıları Erdal Gülderen ve Suat Olgun görevlerinden ayrıldı. Bu değişikliklerle birlikte Büyükşehir Belediyesi bünyesinde daha sıkı bir koordinasyon sağlanması ve etkin bir teşkilat çalışması gerçekleştirilmesi için Genel Sekreter Coşkun Alp ve Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman tek sorumlu oldu. 18 daire başkalığının tüm sorumluluğunu da Bülent Şişman üstlendi.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yapılan düzenleme ile birlikte Büyükşehir'in yeni organizasyon şemasının ortaya çıktığını ifade etti. Yeni düzenlemede genel sekreter yardımcılıkları yerine güçlü daire başkanlıkları modelinin benimsendiğini kaydeden Başkan Güler, atılan bu adımla birlikte Büyükşehir'deki daire başkanlığı sayısının 19'dan 18'e düşürüldüğünü ifade etti.

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