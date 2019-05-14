Ordu Büyükşehirde A takımı göreve başladı

Mehmet Hilmi Güler'in yönetim kadrosu belli oldu. Başkan Güler, hizmetlerin hızlı, verimli ve daha etkili yürütülmesi amacıyla Genel Sekreterliğe Coşkun Alp'i, Genel Sekreter Yardımcılıklarına ise Ali Erdal Gülderen, Suat Olgun ve Selahittin Aydın'ı getirdi.

Belediye Meclisi kararıyla oluşturulan teşkilat şemasına göre, Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardımcıları arasındaki görev bölümü şu şekilde oluştu:

Genel Sekreter Coşkun Alp: I. Hukuk Müşavirliği, Genel Sekreter Yardımcıları ve sorumluluğunda bulunan tüm birimler.

1.Genel Sekreter Yardımcısı Ali Erdal Gülderen: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, İlçe Hizmetleri ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Kültür-Sanat- Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

2.Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun: Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı

3.Genel Sekreter Yardımcısı Selahittin Aydın: Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı

Yeni oluşan teşkilat şemasına göre Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Basın Yayın Şube Müdürlüğü, Erdemli Davranışları Geliştirme ve Toplumsal Rehberlik Şube Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başkan Danışmanları, Özel Kalem Müdürlüğü, İç Denetim Birimi ile bunlara bağlı birimleri doğrudan kendi uhdesine bağladı.