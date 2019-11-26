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Ordu Büyükşehirin 2020 yılı bütçesi 750 milyon lira

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, Kasım Ayı Olağan Toplantısı’nın üçüncü oturumunu gerçekleştirdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nın üçüncü oturumunu gerçekleştirdi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı bütçesi görüşülerek karara bağlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 750 milyon TL olarak kabul edildi.


Toplantıya başkanlık eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bütçenin hayırlı olmasını dileyerek Nisan ayından itibaren ilçeleri ile birlikte daha güzel bir Ordu'nun gözler önüne serileceğini söyledi. Başkan Güler, “Kış boyunca çalışarak Nisan ayından itibaren ilçeleriyle daha güzel ve huzurlu bir Ordu'yu inşa edeceğiz. Projelerimizi etüt ettik. Tespitlerimizi yaptık. 3 ay değil 12 ay Ordu yaklaşımı ile hareket edeceğiz. Destinasyon noktalarımızı tespit ettik. Ankara'da ilgili bakanlarımızla yaptığımız yoğun görüşmeler sonrası Ordu için güzel sözler aldık. Güzel bir Ordu ortaya çıkacak. Büyükşehirin bütçesi adil bir şekilde ilçelere yatırım olarak harcanacak. Kısacası gerçekçi bir yaklaşımla örnek Ordu inşası için çalışacağız” dedi.

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