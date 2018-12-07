Ordu Çevre Yolu Mart ayına kaldı

Ordu'da yaklaşık iki yıldır heyelan sebebiyle açılışı geciken Ordu Çevre Yolu'nun 2019 yılı Mart ayında hizmete gireceği açıklandı.

Yapımına 2012 yılında başlanan, gidiş geliş toplam uzunluğu 21,4 kilometre olan Ordu Çevre Yolu'nun 10,7 kilometrelik birinci etabının yüzde 98'lik bölümü tamamlandı. Fatsa- Altınordu Çevre Yolu'nun Perşembe Kavşağı'ndan başlayan ve Terzili Mahallesi sınırları içerisinden geçerek sahil yoluna bağlanacak olan birinci etapta toplam uzunluğu 6,5 kilometre olan 3 adet çift tünel, uzunluğu 44 metre olan bir köprü, uzunluğu 2,5 km olan 5 adet çift köprü, 2 tanesi köprülü olmak üzere 6 adet kavşak bulunuyor.

Tünel ve viyadüklerdeki asfalt seriminin büyük ölçüde tamamlandığı Ordu Çevre Yolu'nun yapımı tamamlanan Öceli Tüneli çıkışı ile Öceli-1 Viyadüğü arasındaki kesimde bir süredir yaşanan heyelan yolun açılışını geciktirdi. Heyelanın ıslahı için Öceli Tüneli çıkışına bugüne kadar boyları 20 metreyi bulan ve yaklaşık 600 adet fore kazık çakıldı. Fore kazıkların toplum uzunluğunun 65 km'yi bulduğu, halen 11 km'lik fore kazık çalışmasının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 500 metre mesafede oluşan heyelan nedeniyle fore kazık çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Daha önce yapılan ve 65 km'yi bulan fore kazık çalışmalarına, heyelan nedeniyle ek olarak 11 km'lik fore kazık çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Yavuz, Çevre Yolu'nun 2019'un ilk çeyreğinde açılabileceğini söyledi.

Vali Yavuz, “Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Temenni ederim ki, büyük bir aksama olmadan 2019'un ilk çeyreğinde Ordu Çevre Yolu'nun ilk etabı hizmete açılabilecek. Ordu'da yapılan yatırımların toplam bedeli 7 milyar TL'dir. Bunun büyük çoğunluğu ulaşım yatırımlarıdır. Bu yüzden bölgede en fazla ulaşım yardımı alan illerden bir tanesi Ordu'dur. Vatandaşlarımızın sabrı için teşekkür ediyorum ama şunu samimiyetle belirtmek isterim ki, Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma Bakanlığımız bu konuya fevkalade önem veriyor. Ama elde olmayan sebeplerle özellikle Ordu Çevre Yolu'nun uzaması hepimizi üzüyor” şeklinde konuştu.