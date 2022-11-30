Ordu Çevre Yolu'nda çalışmalar sürüyor

Karadeniz Sahil Yolu Projesi çerçevesinde olan ve 2019 yılında ilk etabı tamamlanarak hizmete açılan, proje bedeli 6 milyar 210 milyon TL olan ‘Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında çalışmalar devam ediyor.

Ordu'da devam eden 14 ayrı kara yolunun yapım işinin toplam proje bedeli 11 milyar 230 milyon lirayı aşarken, Karadeniz Sahil Yolu Projesi çerçevesinde olan ve 2019 yılında ilk etabı tamamlanarak hizmete açılan, 'Türkiye'nin en pahalı çevre yolu projesi' olarak değerlendirilen Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında çalışmalar devam ediyor. Kazı çalışmalarının sonuna gelinen yol, başta Ordu olmak üzere bölgedeki diğer illeri de olumlu etkileyecek.

Proje bedeli 6 milyar 210 milyon TL

Toplam proje bedeli 6 milyar 210 milyon TL olan, 21,4 kilometre uzunluğa sahip olan Ordu Çevre Yolu projesinin ikinci etabında yer alan, 440 metre uzunluğundaki çift tüplü Akçetepe-1 Tüneli'nde son perde temmuz ayı içerisinde kaldırılırken, yine Akçatepe-2 Tüneli'nde çalışmalarda sona gelindi. Toplamda, 9 bin 492 metre uzunluğunda 6 çift tüp tünel, 3 bin 676 metre uzunluğunda 11 çift köprü ile birlikte 414 metre uzunluğunda 5 tek köprü ve farklı seviyeli kavşağın yer aldığı Ordu Çevre Yolu projesinin 11 kilometrelik ilk bölümü, 3 Mart 2019 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açılmıştı.

Ordu trafiğini rahatlatacak, akaryakıttan yıllık 31 milyon TL tasarruf sağlanacak

Ordu trafiğini ciddi oranda rahatlatacak, şehir içinde araç yoğunluğunu azaltacak ve transit geçişleri hızlandıracak proje, şuanda 40 dakika olan yol mesafesini 15 dakikaya kadar indirecek. Projenin tamamlanması ile birlikte bir yılda 6 bin 248 ton emisyon azalımı olacak, yine ayrıca zamandan 198 milyon TL, akaryakıttan 31 milyon TL olmak üzere yıllık yaklaşık 229 milyon liralık tasarruf sağlanacak.

Ordu Üniversitesi ve yapımı devam eden Ordu Şehir Hastanesi'ne de bağlantısı bulunan yol, hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de şehrin trafik akışını kolaylaştıracak.

“Devletimiz hızlı bir çalışma yürütüyor”

Yoldaki çalışmalar hakkında bilgi veren Eskipazar Mahalle Muhtarı İlhan Karaağaç, “Buranın yapımına 2007 yılında başlandı ve şu anda bu nokta tamamlandı. Terzili Tüneli tamamlandı, Akçetepe Tüneli'nin 4 tanesinden birisi açıldı, ikincisi bitmek üzere ve çalışmalar devam ediyor. Bir dönem burada çalışmalar durdu ama şu an hızlı bir şekilde devam ediyor. Kesin olarak ne zaman biteceği konusunda bilgim yok ancak şirket ile devletimiz hızlı bir çalışma yürütüyor” dedi.

“Ordu'nun kanayan yarasıydı"

Tüm çalışmaların tamamlandığın Ordu ile Giresun arasındaki mesafenin 10 dakikaya ineceğini kaydeden Karaağaç, “Gerçekten Ordu'nun kanayan yarası şehir merkezinden geçiyordu. 3 saatte geçilmiyordu ama burası da tamamlandığında 10 dakikaya düşecek. Allah devletimizden razı olsun” ifadelerine yer verdi.

“Bölgedeki arsaların değeri de arttı”

“Buralar önceden ıssız bir mahalleydi ve değersizdi. Ancak yeni otogar ve çevreyolunun ardından buralar çok değerlendi” diyen Karaağaç, “Dönümü 90 bin TL olan arsa şu an 2 buçuk milyona yaklaştı. İnsanlar buradan arsa almak istiyorlar. Bu yol ile yapımı devam eden Ordu Şehir Hastanesi'ne de geçiş verilecek. Artık insanlar şehir merkezinden gitmek yerine hastaneye kısa bir mesafe ile gidebilecek” şeklinde konuştu.