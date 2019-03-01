Ordu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Mart Pazar günü 22'nci kez Ordu'ya geliyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da 22'nci kez vatandaşlar ile buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Mart Pazar günü saat 13.30'da Altınordu Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap edecek.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ordu'da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, “31 Mart 2019 seçimlerine doğru hızla ilerliyoruz. Cumhurbaşkanımızın 22'nci kez Ordu'ya gelişi ile ilgili hazırlıkları gözden geçirmek ve koordinasyonu sağlamak üzere toplandık. Cumhurbaşkanımızın geliş programı doğrultusunda planladıklarımızı gözden geçirdik. Yaklaşan seçimler dolayısıyla tüm tedbirler alındı” diye konuştu.

Büyük buluşmaya yoğun bir katılım beklediklerini belirten Başkan Engin Tekintaş, “İnanıyoruz ki ilimiz 31 Mart 2019'da çok daha büyük kazanımlarla ve yeni bir çalışma hızıyla yoluna devam edecektir. Mensubu olduğumuz AK Parti'nin de bu süreçte başarılı olması için tüm ekiplerin çalıştığını görüyoruz. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Ordu'nun geleceği için aynı duygularla çalışmayı sürdürmeye devam ediyoruz. İnanıyorum ki milletimiz bu güven ve istikrar ortamının devamını tekrar sağlayacak ve bu süreç içerisinde biz de başarımızı yeniden tescil etmiş olacağız” diyerek, Pazar günü düzenlenecek olan miting için herkesi davet etti.