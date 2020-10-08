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Ordu Devlet Hastanesine 17 doktor atandı

Ordu Devlet Hastanesine 4’ü uzman toplam 17 doktor atandı.

Ordu Devlet Hastanesine 4'ü uzman toplam 17 doktor atandı.


Ordu Devlet Hastanesi kadrosuna son bir ay içerisinde kulak burun boğaz uzmanı, algoloji (ağrı) uzmanı, nöroloji uzmanı, halk sağlığı uzmanı hekim ve 13'ü pratisyen hekim olmak üzere toplamda 17 doktor ataması yapıldı. Ataması yapılan doktorlar görevlerine başladı.


Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Atila Gürgen, yeni doktor atamalarının Ordu ili sağlık alanına güç katacağını belirtti.

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