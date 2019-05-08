Ordu dijital oyun merkezi oluyor

Turkcell'in oyun platformu markası Playcell'in, Türkiye'nin dijital oyun sektörüne katkı sunmak amacıyla Ordu'da başlattığı eğitim seferberliği tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye'nin dijital oyun sektöründeki başarılarının artması ve gençlere bu alanda istihdam fırsatı oluşturmak amacıyla Ordu'da "Dijital Oyun Geliştirme Eğitimleri" gerçekleştirildi. Eğitimler kapsamında, Ordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenlerine, Makers Türkiye uzman eğitmenleri tarafından 10 gün boyunca dijital oyun geliştirme eğitimi verildi.

Hedef 1000 eğitimci

Eğitimler sonunda projeye katılan ve eğitimi başarıyla tamamlayan ilk öğretmenlere yetkinlik sertifikası takdim edildi. Sertifika alan öğretmenler, tecrübe ve eğitim bilgilerini programın ikinci bölümüne katılan öğretmenlere aktarıyor. Şu ana kadar 30 öğretmenin eğitim aldığı kurstaki eğitimci sayısının Haziran ayında 100'e ulaşacağı, hedefin 1000 eğitimci olduğu kaydedildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, BİLSEM'de devam eden Dijital Oyun Akademisinin Faz-2 olarak adlandırılan eğitim programını ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

“Bu takım ordu'nun geleceğini yazacak”

Ordu büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, oyun akademisinde eğitimi yapılan dijital oyun sistemleri hakkında bilgiler aldı. Başkan Güler, burada kurs gören eğitimcilere yaptığı açıklamada, “Burada yükte hafif pahada ağır işlere ağırlık vererek sektör oluşturuyoruz. Ordu bir beyin takımı oluşturacak. Bu beyin takımı 1000 kişilik bir ekiple Türkiye'de başı çekecek. Bizim tek gelirimiz fındık değil bundan sonra bu beyin ürünleri bilgisayar oyunları ile biz dünyada da iyi bir oyuncu olacağız. Ordu bu anlamda iddialı bir ekip olacak. Sayılar artacak ve har kulede güzel bir ekip çıkacak diye düşünüyorum. Ağustos sonunda ekip oluşmuş olacak. Bu takım inşallah Ordu'nun geleceğini yazacak. Şimdiden hepinizi tebrik ediyorum. Ne gerekiyorsa onu sağlayacağız. Bundan sonraki etapta ilçelerdeki beyinleri seçeceğiz. onlardan da bir takım oluşturacağız” dedi.

“Ordu, inovasyon ve üretim kültürünün Türkiye'deki öncülerinden olacak”

Dünyada oyun endüstrisinin 2018 yılında bir önceki seneye göre yüzde 13,3 büyüme ile 140 milyar dolarlık ciroyu geçtiğini, mobil oyun pazarının ise yine 2018'de ilk defa dünya oyun pazarının yüzde 50'sinden fazla ciro oluşturduğuna dikkat çeken Güler, “Akıllı telefonlardan oynanan oyunlar önceki seneye göre yüzde 29 büyüme; tabletlerden oynanan oyunlar önceki seneye göre yüzde 13 büyüme göstererek toplam mobil cihazlardan oynanan oyun cirosu 70 milyar dolara ulaştı. Türkiye oyun pazarında 30 milyondan fazla oyuncu aktif oyun oynarken, 2018 yılında ülkemizdeki toplam oyun pazarı geliri 878 milyon doları geçti. Gelişen oyun pazarında Türkiye'nin daha aktif rol olması için Ordu'da bir ‘Oyun Akademisi' hayata geçirildi. Akademi kapsamında 12 yaş üzerindeki gençlere oyun geliştirme, mobil oyun geliştirme ve kodlama eğitimleri verilmesini planlanıyoruz. Bu çalışma ile binlerce bireyin oyun endüstrisi alanında yer alması hedefleniyoruz. Bu eğitimlerle bireylerin kendi tasarladıkları oyunları üretmeleri ve nitelikli oyun geliştirici bireylerin uluslararası oyun arenasında istihdam edilmelerini sağlanacak. Bu eğitimler sayesinde, Ordu'nun da inovasyon ve üretim kültürünün Türkiye'deki öncülerinden olması hedefleniyoruz” diye konuştu.