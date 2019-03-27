Ordu, dijital oyun yazılım merkezi oluyor

Dijital operatör Turkcell, Türkiye'de 5 milyar TL'ye ulaşan oyun pazarında her yaş grubuna hitap eden farklı platformlarını kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor.

Playcell ile hem güvenli hem de reklamsız oyun platformu sunan Turkcell, Türkiye'nin dijital oyun geliştirme alanında söz sahibi olması adına yeni bir girişimi hayata geçiriyor. Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Hilmi Güler, BİLSEM'in öğretmenlerine MakersTürkiye firmasının uzman eğitmenleri tarafından 10 gün boyunca dijital oyun geliştirme eğitimleri verilecek. Böylece Ordu'daki genç neslin bu bilgiler ışığında oyun geliştirme alanında sektörde söz sahibi olması amaçlanacak.

Temel seviyeden başlayan eğitimler doğrultusunda, her birey maker hareketi, oyun geliştirme ve farklı öğrencilere temel oyun geliştirme bilgilerini aktarabilmeleri konusunda uzmanlaşacak. Eğitim sonrasında katılımcılar bireysel proje çalışmaları ve açık kaynak proje araştırmaları ile proje gerçekleştirmeleri sayesinde daha donanım sahibi olacak.

“Dijital oyun geliştirmede dünyada söz sahibi olmalıyız”

Ordu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın tanıtımında konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Dünyada oyun endüstrisi; 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,3 büyüme ile 140 milyar dolarlık ciroyu geçti. 2018'de mobil oyun pazarı ise ilk defa dünya oyun pazarının yüzde 50'sinden fazla ciroyu oluşturdu. Akıllı telefonlardan oynanan oyunlar önceki seneye göre yüzde 29 büyürken, tabletlerden oynanan oyunlar aynı dönemde yüzde 13 büyüme göstererek toplam 70 milyar dolar ciroyu geçti. Türkiye oyun pazarında 30 milyondan fazla oyuncu aktif oyun oynarken, 2018 yılında ülkemizdeki toplam oyun pazarı geliri 878 milyon dolara erişti. Bu sayılardan da anlaşılacağı gibi oyun pazarı gelecekte önemli bir sektör olacak. Biz de oyun yazılımını Ordu'da öğretecek BİLSEM'li eğitimcileri yetiştirerek geleceğimiz nesillere Ordu'dan başlayarak ışık tutuyoruz. Süreklilik arz edecek bu eğitimlerle, Ordu'da, birçok genç ve yetişkinin oyun üretebilir yetkinliğe ulaşması ve Ordu'da oluşturulacak kuluçka merkezi sayesinde ülkemizin oyun pazarında hak ettiği yere gelmesi planlanıyor. Bu eğitimler sayesinde, Ordu'nun da inovasyon ve üretim kültürünün Türkiye'deki öncülerinden olması hedefleniyor. Ordu'da başlayan bu projeyle, Türkiye'nin dijital oyun sektöründe başarıları artacak ve dahi çocuklarımız başta olmak üzere istihdam edilememiş gençlerimize de bu alanda daha farklı fırsatlar ortala çıkarılmış olacak” dedi.

Çocuklara güvenilir ve reklamsız oyun platformu

Reklamsız ve güvenilir içeriğiyle ebeveynlerin çocuklarına rahatça oyun oynatabileceği bir ortam sunan Turkcell'in oyun platformu Playcell'de, araba yarışından, yetenek ve beceri oyunlarına, spor oyunlarından zeka oyunlarına kadar farklı kategorilerde birbirinden renkli ve eğlenceli yüzlerce oyun bir arada yer alıyor. Oyunlar 5-12 yaş grubuna yönelik geliştirilmiş olsa da büyük küçük tüm oyun severler Playcell'i ziyaret ederek, birbirinden eğlenceli ve ücretsiz oyunlara her an her yerden ulaşabiliyor, oyun oynama heyecanını Playcell web sitesinden, cihazların mobil ara yüzünden (mobil.playcell.com) yaşayabiliyor.