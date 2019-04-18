Ordu ekonomisinin düzeyini yükseltecek proje haziran ayında hayata geçiyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Aybastı, Kabataş, Korgan ve Kumru ilçelerinde kurulacak olan 8 adet ‘Süt Evi'nin yapım çalışmaları devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilecek olan ‘Ordu İli Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi Projesi' kapsamında hizmete sunulacak süt evi yapım çalışmaları devam ediyor.

Proje hakkında bilgiler veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, ilçelerde üretilen çiğ sütün kalitesini artırıp marka değer oluşturarak, üretimi teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Güler, “Yüzde 75'i DOKAP, yüzde 25'i Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak proje kapsamındaki süt evleri ile mevcut çiğ süt altyapısı iyileştirilerek çiğ süt üretim ve işleme sektörü canlandırılacak. Üreticiler soğutulmuş çiğ süt desteklemelerinden en üst düzeyde faydalanacak ve işletmeler daha kaliteli çiğ süte ulaşabilecekler. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından 4 ilçede süt üreticilerine ve süt toplayıcılarına yönelik süt sağım ve soğuk zincirin sağlanması konulu eğitimler verilecek. Böylelikle ilimizde hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Aybastı, Kabataş, Korgan ve Kumru ilçelerinde kurulacak süt evleriyle çiğ süt üretim işleme sektörü canlanacak ve bölge ekonomisinin sosyal-ekonomik düzeyi yükselecek” dedi.

Çalışmalar haziran ayında tamamlanacak

Yapım çalışmalarının haziran ayı içerisinde bitirileceğini belirten Başkan Hilmi Güler, her ilçede ikişer adet olmak üzere planlanan süt evlerinin, her birinin yapı alanının 38,4 metrekare olacağını, bu alanda da 3 ton kapasiteli süt soğutma tankı, süt analiz odası, lavabo ve giyinme odasının bulunacağını aktardı.