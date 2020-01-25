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Ordu, Elazığ için seferber oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin hemen ardından bölgeye yardım göndermek için tüm birimlerini seferber etti.



Elazığ'da deprem meydana gelmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak Ordululardan çok acil olarak battaniye ve kışlık kıyafet desteğinde bulunmalarını istedi. Destek kampanyası nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediyesi çalışanları da 'acil' olarak göreve çağrıldı.



Başkan Güler'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrının ardından Ordulular adeta seferber oldu. Vatandaşlar insani ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleriyle Büyükşehir Belediyesine akın etti. Kısa bir zaman içerisinde 3000 battaniye, 4000 adet uyku seti, 3000 adet çocuk bezi toplandı. Kampanyaya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu da (KYK) katkıda bulundu.



Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu yardım malzemelerini taşıyan 1 tır, deprem bölgesinde sıcak yemek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak için 1 mobil mutfak tır ve kıyafet malzemelerinden oluşan 1 tır olmak üzere 3 tırı bölgeye gönderdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ayrıca gelişmiş malzeme ve teçhizatlardan oluşan 3 Arama-Kurtarma ekibini de bölgeye sevk etti.

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