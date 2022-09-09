Ordu fındık harmanı gibi

Ordu'da yüksek kesimlerde fındıklarını hasat eden üreticiler, kurutmak için sahil kesimine getirdi. Üreticiler, İtalyan firması olan Ferrero tarafından açıklanan 49 liralık fiyattan memnun olmadıklarını söylediler.

Türkiye'de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da bu yıl 240 bin tonun üzerinde açıklandı. Bazı üreticiler fındık hasadını tamamlayıp TMO'ya ve manavlara satarken, bazı üreticilerin ise yüksek kesimlerdeki olumsuz hava şartları dolayısıyla kurutma işlemleri devam ediyor. Yüksek kesimlerde yaşayan üreticiler, fındıklarını kurutmak için Ordu'daki uygun arsalara getiriyor, geceleri ise başında nöbet tutuyor.

Üreticiler Ferrero tarafından açıklanan fiyattan memnun değil

Bazı üreticilerin hasadı dahi devam ederken, Türkiye'nin en büyük fındık alıcısı konumundaki Ferrero, uzun zamandan beri açıklamasını beklediği fındık alım fiyatını geçtiğimiz gün açıkladı. Ferrero, 49 liradan fındık alımı yapacağını duyurdu ancak üreticiler bu açıklanan fiyatın serbest piyasadaki rakamları daha aşağıya çekebileceğini, 49 liralık fiyatın yerinde olmadığını ve İtalyan bir firmanın bu konuda söz sahibi olmaması gerektiğini belirtiler.

“Ferrero kim ki bizim ürünümüze düşük fiyat belirliyor”

Fındık hasadı için İstanbul'dan kente gelen Neriman Okutan isimli üretici, uzun süredir hasat ve kurutma işlemleri ile uğraştıklarını, sonrasında ise olumsuz hava şartları dolayısıyla sahil kesimine mahsullerini getirdiklerini söyledi. Okutan, Ferrero tarafından açıklanan fındık fiyatlarından memnun olmadıklarını ifade ederek, “Bu çok ucuz bir fiyat ve karşılığı yok. Manavlar 43-44 liradan fındık alıyorlar. Buna bir düzen bulsunlar. Ferrero kim ki bizim fındığımıza fiyat veriyor? Malın sahipleri biziz ama başkaları fiyatlandırma yapıyor. Bu millete yazık günah, tam 25 gündür burada fındık için uğraşıyoruz. Arabanın içerisinde ve kurduğum çadırda yatıyorum” dedi.

“Onların amacı insanları soymak”

Kabadüz ilçesinden mahsulünü kurutmak için sahil kesimine gelen Salih Tepe, “Köyde hava soğuk ve yağışlı olduğu için buraya geldik. Ferrero bir fiyat açıkladı ve hiç memnun değiliz. Niye 54 TL değil de 49 TL olarak açıkladı? Amacı insanları soymak, başka bir şey değil. İtalya'dan bu şekilde fiyat belirlenmesi doğru değil. İtalya kim benim fındığıma karışıyor, gelip de benim fındığımı mı topluyorlar? Ben 70 bin TL işçi parası verdim, gelip bana para mı verdi? Maliyeti zaten 45 lira, açıklanan fiyatın daha yüksek olması gerekiyordu. Bu serbest piyasa fiyatlarını da düşürür” şeklinde konuştu.

"Ferrero ailesi kim? Bunu düşünmek gerekiyor"

Halil Kurucu isimli fındık üreticisi, “Bu fiyat kimine göre yeterlidir ancak öncelikle Ferrero ailesi kim bunu düşünmek gerekiyor” diye konuştu.

Ayhan Bol isimli üretici de fındıklarını kurutmaya çalıştıklarını kaydederek, 10 gündür sahil kesiminde olduğunu söyledi. Bol, Ferrero tarafından açıklanan fiyatın düşük olduğunu, serbest piyasada fiyatların 43-44 TL civarında olduğunu sözlerine ekledi.