Ordu fındıklı burma tatlısı coğrafi işaretle tescillendi

Ordu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden olan, ‘fındıklı burma tatlısı' Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle coğrafi işaret aldı. Ordu fındıklı burma tatlısının coğrafi işaret almasının ardından il genelindeki coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı 15'e yükseldi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin, kente özgü ürünlerin marka değerinin ve tanınırlığının artırılması amacıyla yaptığı çalışmalar sürüyor. Bugüne kadar birçok ürüne coğrafi işaret alan Büyükşehir Belediyesi'nin, ‘Ordu fındıklı burma tatlısı' için yaptığı başvuru da kabul edildi. Fındıklı burma tatlısı, Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın girişimleriyle, Türk Patent ve Marka Kurumunun 1 Şubat 2023 tarih ve 142 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanarak mahreç işaretli ürün olarak tescillendi.

Coğrafi işaret alınan ürün sayısı 15 oldu

Ordu fındıklı burma tatlısının coğrafi işaret almasının ardından il genelindeki coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı 15'e yükseldi. Daha önce Kabataş helvası, Ordu Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı (Dürme) turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Gürgentepe çoban fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu sakarca mıhlaması, Ordu melocan kavurması, Ordu galdirik kavurması, Mesudiye kuru ekmeği/Mesudiye goliti ve Ordu pidesi/Ordu yağlısı tescillenmişti.

Nasıl hazırlanır?

Ordu Fındıklı Burma Tatlısı; özel amaçlı buğday unu, yoğurt, yumurta, ay çiçek yağı, tereyağı, karbonat, sirke, tuz ve su ile hazırlanan hamurun, buğday nişastası kullanılarak yufka halinde açılması, kıyılmış fındık içi konulduktan sonra oklavaya sarılarak şekil verilmesi, üzerine erimiş tereyağı dökülüp fırında pişirilmesi ve şerbetlenmesi suretiyle Ordu ilinde üretilen tatlıdır. Tatlı soğuduktan sonra ılık şerbet dökülür. Üretiminde, 2-3 mm kalınlığında kıyılmış fındık içi kullanılır. 1 porsiyonunda 4 adet tatlı bulunur.