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Ordu Gazeteciler Derneği Başkanı Aydın'ın acı günü

Ordu Gazeteciler Derneği Başkanı Recep Aydın’ın kardeşi Recai Aydın (48), geçirdiği bir rahatsızlık sonucu vefat etti.

Ordu Gazeteciler Derneği Başkanı Recep Aydın'ın kardeşi Recai Aydın (48), geçirdiği bir rahatsızlık sonucu vefat etti.


Yakalandığı bir hastalık sebebiyle uzun süredir tedavi gören Ordu Gazeteciler Derneği Başkanı Recep Aydın'ın kardeşi Recai Aydın, dün akşam saatlerinde tedaviye cevap veremeyerek hayatını kaybetti. Recai Aydın'ın cenazesi öğle namazını müteakip Orta Camisi'nde kılındı. Aydın, cenaze namazının ardından Perşembe ilçesi Güzelyurt köyü Hacıoğlu Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.


Ordu Gazeteciler Derneği Başkanı Recep Aydın, kardeşinin vefatı sebebiyle taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de katıldı.

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