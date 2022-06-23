Ordu Gençlik Merkezi Kitap Kafe yenilenerek hizmete açıldı

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Ordu Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan kitap kafe, yapılan yenileme çalışmalarının ardından hizmete açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla hazırlanan proje çerçevesinde, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kentte faaliyet gösteren gençlik merkezi bünyesinde 7 yıl önce kitap kafe oluşturmuştu.

Gelen öğrencilerin ikramlar eşliğinde istedikleri kadar ders çalışıp vakit geçirebildiği kitap kafe, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri tarafından 7 gün 24 saat kullanılabiliyor. Konsept ve mimari açıdan da ev ortamını aratmayan kafe, öğrencilerin kitap okumasına, ders çalışmasına ve arkadaşlık ortamlarının gelişmesine de katkı sunuyor.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm yerleşimlerde kurulan gençlik merkezlerinin gençlere sosyal etkinliklerini rahatlıkla yapabilecekleri imkan sunduğunu ve kafenin resmi tatiller hariç 7 gün 24 saat açık olduğunu belirtti. Genç, “Kitap kafe gençlerimiz için yenilendi. Binlerce gencimizin hayata hazırlanmasına yardımcı olan sürekli olarak açık Ordu Gençlik Merkezi Kitap Kafesi daha güzel hizmet verebilmesi için, bakanlığımızın desteği ile yenilendi. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederim” dedi.