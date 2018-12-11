Ordu-Giresun Havalimanı bu yıl durgun

Türkiye'nin ve Avrupa'nın tek denize dolgu yöntemiyle inşa edilen havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanından 11 ayda yararlanan uçak sayısı yüzde 12, yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9 azaldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Ordu-Giresun Havalimanından 2018 yılı Ocak-Kasım ayları arasında iç hatlarda 7 bin 21, dış hatlarda 149 olmak üzere 7 bin 170 uçak iniş-kalkış yaptı. Bu uçuşlardan iç hatlarda 978 bin 469, dış hatlarda 20 bin 267 olmak üzere 998 bin 736 kişi yararlandı.

Ordu-Giresun Havalimanından 2017 yılı Ocak-Kasım ayları arasında toplam 8 bin 170 uçak iniş-kalkış yapmış, iç hatlarda 1 milyon 14 bin 460, dış hatlarda 83 bin 822 olmak üzere 1 milyon 98 bin 282 yolcu yararlanmıştı. Buna göre, 2018 yılı 11 aylık süreçte bir önceki yıla göre iniş-kalkış yapan uçak sayısı yüzde 12, yolcu sayısında ise yüzde 9 azalma meydana geldi.

Bu azalmanın Ocak-Şubat ve Mayıs aylarında yaşanan olumsuz hava şartları sonucu meydana gelen uçak ve iniş iptallerinden kaynaklandığı belirtildi.