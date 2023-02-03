Ordu-Giresun Havalimanı'na ışıklı şamandıra konumlandırıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından, Ordu-Giresun Havalimanı'nın doğu ve batı uçlarına, denizciler için ışıklı şamandıra sistemi konumlandırıldı.

Türkiye'nin denize dolgu sistemiyle hayata geçirilen ilk havalimanı olma unvanını taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı, 22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açıldı. Aynı zamanda balıkçılık sektörünün de yaygın olduğu iki ilde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından havalimanının deniz kısmının doğu ve batı kısımlarına, denizciler için ışıklı şamandıra konumlandırıldı.

Denizciler tarafından seyir yardımcıları olarak kullanılan, deniz dibine bağlı yüzer hazneler olan bilinen şamandıralar, denizdeki herhangi bir tehlikeyi, mevcut bir batığı veya kayalık sığlık gibi tehlike arz eden bir mevki işaretlemek, bu şekilde takip edilmesi gereken rotayı belirlemek için kullanılıyor. İkaz işareti vermek için kullanılan ışıklı şamandıralar, Ordu Giresun Havalimanı'nın 2 uç kısmına konumlandırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Ordu-Giresun Havalimanı 1 nolu batı ucu, 2 nolu doğu ucu ışıklı şamandırası, mevkiinde konumlandırılarak denizcilerimizin hizmetine sunulmuştur” ifadelerine yer verildi.