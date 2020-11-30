Ordu-Giresun Havalimanı'nda acil durum ve yangın tatbikatı

Ordu-Giresun Havalimanı'nda, Hava Aracı Kurtarma ve Yangın Söndürme (ARFF) ekiplerinin katılımıyla Kısmi Acil Durum ve Ateşli Yangın Tatbikatı yapıldı.

Tatbikat senaryosu gereği özel amaçlı kullanılan bir uçağın havalimanına inişi sırasında yere çakılması canlandırıldı. Kaza sonrası meydana gelen yangına havalimanında görev yapan ARFF ekibi standart süresi olan 3 dakika içerisinde müdahale etti ve çıkan yangın başarıyla söndürüldü.

Kazada yaralananlara ise, UMKE ve ilkyardım ekiplerince müdahale edildi. Bu esnada, havalimanında görevli emniyet personeli ile özel güvenlik ekibi, olay yerini koruma çemberine aldı ve yetkisiz kişilerin alana girişine engel oldu. Olay bölgesine yakın bir şekilde konumlanan Acil Durum Mobil Komuta Merkezinde, Havalimanı Mülki İdare Amiri Gökhan İkitemur başkanlığında Acil Durum Operasyon Merkezi kuruldu ve acil durum bu bölgeden yönetildi. Tatbikatın sona ermesine müteakip, katılımcı birim yetkilileri ile olayın değerlendirmesi yapılarak, olası bir acil durumda meydana gelecek aksaklıklara karşı aksiyon alınacak eylemler tartışıldı.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda gerçekleştirilen Kısmi Acil Durum ve Ateşli Yangın Tatbikatı hakkında bilgi veren Vali Yardımcısı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Gökhan İkitemur, şu bilgileri verdi:

“Havalimanlarında meydana gelebilecek muhtemel uçak kaza kırımları ile bina tesis yangınlarına anında müdahale edilebilmesi amacıyla ARFF birimleri konuşludur. Bu birimlerin havalimanındaki acil durumlara 3 dakika içerisinde müdahale etme zorunluluğu bulunmaktadır. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan bu ekipler tarafından gerekli iş başı eğitimleri ve tatbikatlarla belirtilen standartların karşılanabilirliği ölçülmektedir. Ayrıca, havalimanlarında meydana gelebilecek acil durumlara önceden hazırlanan planlarla yerel kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde müdahale usulleri belirlenmektedir. Bu planlara Acil Durum Planı denir. Acil Durum Planları çerçevesinde planın işlerliğinin test edilerek kurum-kuruluşlar arası işbirliğini artırmak amacıyla havalimanlarımızda; 6 ayda bir masaüstü tatbikatlar, yılda 1 dar kapsamlı kısmi tatbikatlar ve 2 yılda bir geniş katılımlı tatbikatlar düzenlenmektedir. Bugün de bu tatbikatlarımızdan birisini başarıyla gerçekleştirdik.”