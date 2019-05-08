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Ordu-Giresun Havalimanı'nda tempo yoğun

Ordu-Giresun Havalimanı’nda Nisan ayında 81 bin 432 yolcuya hizmet verildi.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda Nisan ayında 81 bin 432 yolcuya hizmet verildi.


DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Nisan ayı havalimanı istatistiklerine göre, Nisan ayında Ordu-Giresun Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 81 bin 59, dış hat yolcu trafiği 373, toplam yolcu trafiği ise 81 bin 432 oldu.


2019 yılı Nisan ayında Ordu-Giresun Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 548 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 3 olmak üzere, toplam uçak trafiği 551'e ulaştı. 2019 yılı Nisan ayında Ordu-Giresun Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 550 ton olarak gerçekleşti.


Ordu-Giresun Havalimanı'nda 2019 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 344 bin 246'ya, uçak trafiği 2 bin 404'e ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 365 ton oldu.

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