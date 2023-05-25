Ordu-Giresun Havalimanı'ndan KKTC seferleri başlıyor

Ordu-Giresun Havalimanı'ndan başlayacak olan Kıbrıs seferleri ile ilgili FLY Kıbrıs üst düzey yöneticileri Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile Ordu Valisi Tuncay Sonel'e ziyarette bulundu. Ziyaretlerde, hayata geçecek olan seferlerin her 2 ülkenin kültür ve turizm açısından birbirine faydalı olacağı belirtildi.

FLY Kıbrıs Hava Yolları kurucu ortaklarından Rauf Denktaş, Nusret Polat, Emre İlikanlı, Mehmet Yücel ve beraberindekiler Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret ederek Ordu-Giresun Havaalanı'ndan yavru vatana yapılacak seferler hakkında bilgiler verdi.

Başkan Güler, burada yaptığı açıklamada KKTC ile Ordu arasında yapılacak uçuşlarla iki ülkenin kültür ve turizminin birbirine açılacağını söyledi. Başkan Güler, atılan bu adımın büyük bir zenginlik ve çeşitlilik sağlayacağını belirtti.

“Çok büyük zenginlik olacak”

Ordu-KKTC seferlerinin lansmanı için Ordu'ya gelen heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Güler, atılan bu adımın güzel çalışmaların öncüsü olacağını ifade etti. Başkan Güler, “Kıbrıs bizim için çok önemli. Bakanlığımız döneminde de yavru vatana güzel çalışmalar yaptık. Karadeniz'de bu çalışma çok büyük fark oluşturacak. Hem 2 ülkeyi birbirine bağlıyoruz. Burası çok güzel bir coğrafya sizlerde de güzel sıcak bir ortam var. Burada da yemyeşil bir ortam söz konusu. Kıbrıs'ta pek kar yağmıyor burada ise kar keyfini yaşayacaksınız. Bizler de sizin oralara geleceğiz. Bu çok büyük bir zenginlik olacak” dedi.

“Ordu ile KKTC arasında bağ oluşturuyoruz”

FLY Kıbrıs Hava Yolları kurucu ortaklarından olan KKTC merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Denktaş da yapılacak çalışma ile Ordu'yu ve yavru vatanı tanıtmak istediklerini söyleyerek, “Ordu'muzda İnşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağlayacak güçlü bir bağı oluşturuyoruz. İnşallah hem yavru vatandan Ordumuza hem de yavru vatana turist taşıyarak Ordu'yu tanıtmak hem de Kuzey Kıbrıs'a yurttaşlarımızı taşımayı hedefliyoruz. Acentelerimizle güzel bir çalışmayı başlatıyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Uçuşlar hayırlı olsun"

KKTC ekibi, Ordu Valisi Tuncay Sonel'e de ziyarette bulundu. Vali Tuncay Sonel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçuşların hayırlı olmasını temenni ederek, “Fly Kıbrıs Havayolları ile Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na iki günü direkt uçuşlar hayırlı olsun. Rauf Denktaş ve beraberindeki değerli heyetini Ordu'da ağırlıyoruz” ifadelerine yer verdi.