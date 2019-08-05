Ordu ilçelerine sıcak asfalt konforu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, altyapısı tamamlanan mahalle ve grup yollarında beton, sathi asfalt ve sıcak çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından devam eden çalışmalarda, Ordu'nun mahalle yolları, program dâhilinde konforlu bir yapıya kavuşturuluyor.

19 ilçede birçok noktada hummalı bir çalışma olduğunu ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, asfalt sezonunu en verimli şekilde tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Başkan Güler, “İklim olarak yoğun yağış alan bir coğrafyada yaşıyoruz. Yaz mevsiminde çalışma günleri çok az. Verimli bir asfalt sezonu için tüm planlamalarımızı yaptık. Altyapısı tamamlanan ilçe mahalle ve grup yollarımızda asfalt ve beton çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Bu kapsamda önceki yıl altyapısı tamamlanan Ardıç, Beylerli, Belenköy, Kuzköy ve Şifasuyu Mahallelerini Kabataş ilçemize bağlayan grup yolunda sıcak asfalt çalışmalarını başlattık. Toplam 5 km'lik yolu, standardı yüksek bir yapıya kavuşturarak vatandaşlarımızın yıllar süren hasretini bitireceğiz. Kabataş ilçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 5 mahallede devam eden sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra Eceli ve Çukurcak Mahalleleri yolunda da bakım onarım çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.