Ordu İtfaiyesi Şanlıurfa için seferber oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanılan sel felaketi nedeniyle seferber oldu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanılan depremden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman son yılların en yoğun yağışıyla yeni bir afeti yaşadı. Bölgede hayatın normal seyrine dönmesi için imkanlarını seferber eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 8 kişilik arama kurtarma ekibiyle birlikte Ünye'den Şanlıurfa'ya hareket etti.

Yaşanılan sel olayına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Sel sebebiyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Ekip, tüm hazırlıklarının tamamlanmasıyla beraber Ünye İtfaiye Grup Amirliğinde toplanarak bölgeye hareket etti.