‘Ordu kilimi' yaşatılacak

Ordu'da korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen halı ve kilim dokuma kursları yeniden açılıyor. Büyükşehir Belediyesi, Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) tarafından Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde başlayacak olan kurslar için kayıtlar başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, geçmişte kentin kültüründe önemli bir yeri olan unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği daha yaşatmak için çalışma başlattı. Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) tarafından Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde açılacak olan ‘Yöresel Kilim Dokuma Kursu' ile meşhur ‘Ordu kilimi'nin yeniden canlanması hedefleniyor.

Kadınların hem mesleki nitelik kazanmaları hem de hem de geleneksel dokuma sanatına katkı sağlayacakları kurslar için başvurular, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yer alan ORMEK merkezlerine yapılacak. Kurs eğitimleri ise hafta içi sabah 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Koyun yününden kilim dokundu

Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) öncülüğünde daha önce Altınordu ilçesinde açılan ‘Koyun Yününden Kilim Dokuma Kursu'na, 25 kadın kursiyer katıldı. Kursiyerlere, koyun yününün yıkanması, taranması, eğirilerek ip haline getirilmesi, eğirilen iplerin boyanması becerilerinin yanı sıra yünden kilim, atkı, bere, eldiven, hamam kesesi, şal, duvar süsü, çanta, çanta ipi, kemer, mesh, çocuklar için patik ve çorap gibi birçok ürünün yapılma eğitimi verildi.