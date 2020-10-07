Ordu kivisinde 8 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye'nin kivi üretiminde önemli bir yere sahip olan Ordu'da hasat zamanına yaklaşık bir ay kalırken, bu yıl rekoltesi ise yaklaşık 8 bin ton olarak tahmin ediliyor. Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, 90 gram üzeri kivilerin yaklaşık 6 liradan satılmasını beklediğini ifade etti.

Türkiye'de Yalova'dan sonra en fazla kivi üretiminin yapıldığı Ordu'da, fındığın yanında üreticilerin yaklaşık 25 yıldır önemli geçim kaynakları arasında yer alan kividen üreticilerin beklentisi yüksek. Geçmiş yıllarda ‘zengin meyvesi' olarak adlandırılan ve içerisinde bulundurduğu vitaminler ile şifa kaynağı olarak görülen kivi, üreticileri de memnun ediyor. Geçtiğimiz yıl 7 bin 100 ton rekolte sağlanan kivide bu yıl ise 7,5-8 bin ton rekolte bekleniyor. Yaklaşık bir ay sonra hasat edilecek olan kivinin fiyatının ise 90 gram ve üzeri olanlarda 5,5-6 lira olması bekleniyor.

Rekolte artıyor

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu yıl hem kivi kalitesinin yüksek hem de rekoltenin fazla olduğuna değindi. Şu anda hasat zamanına yaklaşık bir ay kadar bir süre kaldığını ifade eden Uzunlar, “Kivinin aroması önemli, 6 buçuğu bulması lazım. Sonrasında da hasada başlarız. Geçen sene 7 bin 100 ton civarında rekolte vardı bu sene ise 7 bin 500 ton civarında kivi olur diye tahmin ediyoruz” dedi.

“Ordu ekonomisine 300 milyon TL'ye yakın katkı”

“Kivi Ordu için bir katma değer üretiyor, gerçekten bir hesap edildiğinde yaklaşık 300 milyon TL'ye yakın bir para girmiş oluyor” diyen Uzunlar, “Ordu ekonomisine katkıda bulunuyor. Kivi C vitamini açısından zengin olduğundan korona virüsü döneminde en çok tercih edilen meyvelerdendir. Kivide hormon denilen bir ilaçlama türü var, bunun önüne geçilmezi lazım. Biz elimizden geldiği kadar söylüyoruz ama bu çok önemli. Bu hormon kivinin raf ve depo ömrünü azaltıyor. Damak lezzetini bozuyor ve hastalık. Lütfen üreticiler bunu yapmasınlar” diye konuştu.

“Kivide erken hasat tehlikesi”

Kivide erken hasadın tadını bozduğunu ve kalitesinin düşürdüğünü ifade eden Uzunlar, “Erken hasat çok tehlikeli, Ordu kivisi olarak artık bir markalaşmaya gidiyoruz. Erken toplandığı zaman şeker oranı düşük olur ve kivi yenmez. Pazarlama konusunda zaten sıkıntımız yok, alıcılar geliyor. Şu anda net bir fiyat ortaya konulmadı ancak 90 gram üstü kivinin yaklaşık 6 liradan satılmasını bekliyoruz” diye konuştu.