Ordu liman istiyor

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, ticaret hacmini her geçen gün arttıran Ordu'ya mutlaka bir konteyner limanı kazandırılması gerektiğini söyledi.

OTSO Başkanı Servet Şahin, son yıllarda Ordu'nun ekonomik-sosyal ve yatırımlar açısından büyük mesafe katettiğini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Ordu'nun bundan 5 sene önce yaşanılabilir şehir kriterleri bakımından 59'ncu sırada iken bugün eğitim, ulaşım ve sağlıkta yapılan gerçekleştirilen yatırımlarla gelişme bandında 16 basamak birden yükselerek 43'ncü sıraya yükseldiğini kaydeden Şahin, “Ben Ordulular adına Cumhurbaşkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Şahin, bugün gelinen noktada Ordu'nun bir konteyner limanına ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Biz Ordu olarak sahili en uzun olan Türkiye'nin 2'nci iliyiz. Ancak Ünye dışında bir limanımız yok. Ünye ilçemiz de bize konum olarak Giresun ilinden daha uzak. Bu yüzden biz Ordu'ya konteyner limanının kazandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Şahin, şöyle devam etti:

“Ordu Türkiye fındığının üçte birini üretiyor ama ihracattaki rakam 200 milyon dolar. Aslında bu oran 1 milyar dolar olması lazım, bu da tamamen ilimizde bir konteyner limanının olmamasından kaynaklanmaktadır. Yine Türkiye de 8 milyon ton kivi üreten il konumundayız. Aynı zaman da dünya da en fazla bal üreten il konumundayız ama ihracatımız yok. 18 bin ton bal üretmemize rağmen bal ihracatımız sıfır. İlimize yapılacak bu liman sadece bize lazım değil, Karadeniz-Akdeniz yolunun tamamlanması ile birlikte Sivas'a, Kayseri'ye, Maraş'a, Antep'e İskenderun'a, bu hat üzerindeki 42 vilayete lazım. Bu yüzden ilimize bir konteyner liman yapılması elzemdir.”

Karadeniz-Akdeniz yolunun tamamlanmasına kısa süre kaldığını, bu yolun tamamlanmasının ardından Ordu'nun gelişmesini hızlandıracağını ifade eden Şahin, “Bu yol, hem konum hem stratejik bakımdan ilimiz için çok değerlidir. Bu yol kuzey ile güneyi birbirine bağlayacak ve ticari faaliyetlerin artmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte henüz somut bir adım atılmamış ve Doğu Karadeniz Bölgesi açısından büyük önem taşıyan Samsun-Sarp demiryolu mutlaka bölgeye kazandırılmalıdır” şeklinde konuştu.