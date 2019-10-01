Ordu, liman ve demir yolu istiyor

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Ordu'nun gelişen dünyada liman ve demir yolu yatırımlarından yararlanması gerektiğini söyledi.

Başkan şahin, yaptığı açıklamada, Ordu'nun Doğu Karadeniz Bölgesi'nde her geçen gün ekonomik ve sosyal potansiyelini yükselttiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirtti. Başkan Şahin, “Ordu-Giresun Havaalanı, hem Ordu'ya, hem Giresun'a müthiş bir değer kattı. Şimdi sırada kara yolu, demir yolu ve deniz yolu vardır. Ordu'dan başlayan Karadeniz-Akdeniz yolunun tamamlanmasıyla, Ordu yalnızca Akdeniz'e değil, Orta Doğu pazarına da bağlanmış olacak” dedi.

Ordu'nun artık potansiyeli ve ekonomik hacmi yüksek bir limanı hak ettiğine inandığını, bunun yanında Samsun-Sarp demir yolunun da bir an önce devreye alınmasını beklediklerini kaydeden Şahin, “Liman ve demir yolu yatırımından artık bizler de faydalanmak istiyoruz. Bölgemizde üretilen ürünlerin demir yolu ile Doğu-Batı dağılımının sağlanmasını, Liman inşası ve Karadeniz-Akdeniz Otoyolu avantajının kullanılarak 5 bölge, 45 ildeki ürünleri dünyaya taşımak ve satmak istiyoruz. Sanayi ve ticarette atılım yapmak, turizm ve hizmetler sektörünü geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.