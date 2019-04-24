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Ordu merkezli 'tefeci' operasyonu: 13 gözaltı

Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen ‘tefeci’ operasyonunda yakalanan birisi kadın toplam 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen ‘tefeci' operasyonunda yakalanan birisi kadın toplam 13 kişi adliyeye sevk edildi.


Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ordu ve Trabzon'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 14 kişi sıkı takibe alındı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, Ordu ve Trabzon'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Çevik kuvvet ve özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyon sonucu, birisi kadın toplamda 13 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalar sonucunda çok sayıda senet ve av tüfeği ele geçirdi.


Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından, güvenlik önlemleri eşliğinde Ordu Adliyesine sevk edildi.


Öte yandan ekiplerin, operasyon kapsamında 70 mağdur vatandaşın ifadesine başvurduğu bilgisine ulaşılırken, şahısların adliyedeki işlemleri sürüyor.

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