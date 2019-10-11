Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek isteyen vatandaşlar, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunarak, dualarının Mehmetçiklerle olduğunu belirtti.

Ordu'da, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için ‘Ordu ordusuna kan bağışlıyor' kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında vatandaşlar, olası kan ihtiyaçlarının karşılanması ve harekata katılamasa da destek vermek için kan bağışında bulundu. Köprübaşı mevkinde düzenlenen kan bağış kampanyasına, yoğun bir katılım sağlandı.

“Kızılay ekipleri sınırda bekliyor”

Kampanyaya destek vermek adına Ordu'ya geldiklerini belirten Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, ‘Ordu ordusuna kan bağışlıyor' sloganıyla Ordu'da ciddi bir kan bağışı olduğunu söyledi. Genel merkez olarak kendilerinin de destek verdiklerini anlatan Kısacık, Barış Pınarı Harekatı'na katılan bütün personellere başarılar dileyerek, “Allah yardımcıları olsun. Şu anda hızlı bir şekilde gidiyorlar. Türk Kızılay da şu anda Mardin ve Şanlıurfa sınırlarında, orada bütün ekipleri ile konumlanmış durumda. Orada şu anda yemek ve kan hizmeti veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, alanı boşalttığı sürece biz de sınır ötesine geçeceğiz, Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi” dedi.

Türk Kızılay Ordu Şubesi Başkanı Binnur Fatma Enginyurt da ‘Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerin duacısı olduklarını ifade ederek, “Ordu'da da Türk Kızılay devletine destek amaçlı, sağlık, insani yardım lojistiği ve olası bir nüfus yoğunluğunu gidermek üzere tüm önlemlerini almış ve sınırda konuşlanmıştır. Biz de Ordu şubesi olarak gelişmeleri takip etmekteyiz, üzerime düşen ve düşecek olan tüm sorumluluklar için hazır beklemekteyiz. Ordu ordusuna kan bağışlıyor sloganı ile halkımızın başlattığı kampanyaya destek amaçlı buradayız” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise, operasyona katılan Mehmetçiklerin yanında olamasalar da, dualarının onlarla olduğunu belirterek, kan bağışında bulunduklarını ve bu şekilde destek olmaya çalıştıklarını aktardılar.