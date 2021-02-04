Ordu oto galericiler sitesi sona yaklaşıyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan oto galericiler sitesi, 15 Şubat tarihinde ihaleye çıkartılacak.

Altınordu Belediyesi, şehirde bulunan tüm galericileri bir çatı altında toplamaya hazırlanıyor. Otomobil ticareti sektörüne değer katacak ve şehirleşmeye katkı sağlayacak olan ‘Altınordu Belediyesi Oto Galericiler Sitesi'nin tamamlandığında sadece kente değil, bölgeye hizmet vermesi hedefleniyor. Bünyesinde 62 adet oto galeri dükkanı, 1 adet noter, 1 adet kafeterya, 1 adet oto ekspertiz, 1 adet oto yıkama, berber ve mescidin yer alacağı site, 15 Şubat tarihinde ihaleye çıkartılacak.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, projenin yakın zamanda hayata geçirileceğini ifade ederek, esnaflar açısından da önemli bir hizmet olduğuna dikkat çekti. Galericiler sitesi ile insanların güvenli bir şekilde alışveriş yapacaklarına da dikkat çeken Başkan Tören, “Söz konusu proje, belediyemizin de iştiraki olan ALBEL tarafından yürütülmektedir. Projenin sağlıklı şeffaf, adil, mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurduğumuz komisyon çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdi. Belirlenen ilkeler doğrultusunda çalışmalarını yürüten komisyonda Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Belediyesi, ALBEL, Ordu Şoförler Odası Başkanlığı, Oto Alım Satım Komisyoncuları İşleri Yapı Kooperatifi, Ordu Defterdarlığı, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü ve Ticaret Odası Başkanlığı'ndan temsilciler yer aldı” dedi.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, Karacaömer Mahallesi'nde yapılacak olan sitedeki dükkanların ihalesinin, 15 Şubat tarihinde Altınordu Belediyesi'nde açık ihale usulüyle canlı yayında gerçekleşeceğini de söyledi.