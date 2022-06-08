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Ordu Sağlık Müdürü değişti

Ordu’da görevden alınan Sağlık Müdürü Dr.

Ordu'da görevden alınan Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu'nun yerine atanan Opr. Dr. Dursun Tüzün, görevine başladı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tensipleriyle Ordu İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Dursun Tüzün görevi Dr. Mustafa Kasapoğlu'ndan devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Sağlık Müdürü Dr. Dursun Tüzün, Kasapoğlu'na verdiği emekler için teşekkür ederek, hizmet bayrağını devir almaktan gurur duyduğunu, Ordu için en iyisini yapmaya çalışacağını belirtti.

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