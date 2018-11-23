Ordu sahilinde ‘sonbahar' güzelliği

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yaşanan renk cümbüşleri, Ordu'nun adeta havasını değiştiriyor. Karadeniz'in incisi olarak adlandırılan Ordu'nun sahilinde de yaşanan sonbahar renkleri, kentin güzelliğini gözler önüne seriyor. Sahil kordonunda yaşanan renk cümbüşü, aşıklar için romantizm kaynağı da oluyor. Yaz aylarında yeşil ve mavinin hakim olduğu Ordu'da, sonbaharın gelmesiyle birlikte sararan yapraklar, kartpostallık görüntüler oluşmasını sağlıyor.