Ordu sahillerden 51 ton atık toplandı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına bağlı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada yaz dönemini kapsayan 3 aylık dönemde Ordu'nun sahilinden toplam 51 ton atık temizledi. Sahillerden en çok 31 ton 315 kilogram ile ahşap malzeme toplanırken onu 10,5 ton ile plastik ve pet şişe izledi.

Sahillerden ayrıca yaklaşık 3 ton konserve kutuları ve teneke, 2 tonu aşkın araç lastiği, bir ton ayakkabı, giyim ve tekstil malzemesi, bir ton cam, seramik, bir ton 185 kg balıkçı malzemesi, 850 kilogram kağıt ve 126 kilogram sigara izmariti toplandı.