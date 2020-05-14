Ordu Şehir Hastanesi arazisine inceleme

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Duyar, Ordu'da yapılması planlanan Şehir Hastanesi arazisinde incelemelerde bulundu.

Ordu Üniversitesine (ODÜ) ait 300 dönümlük alan üzerinde durum değerlendirmesi yapmak üzere ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ı ziyaret eden Uyar, proje çalışmaları devam eden ve projenin sonlandırılmasını takiben ihalesine çıkılacak olan hastane arazisi üzerinde incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen incelemelere ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ve Ordu Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu da katıldı.

ODÜ Rektörü Akdoğan, daha önce de ihtiyaç duyulduğu takdirde üniversiteye ait 300 dönümlük arazinin müsait olduğunu ifade ettiklerini hatırlattı. Hasta olan bir vatandaşın bütün tıbbi tedavilerinin Ordu'da yapılarak çevre illere olan bağımlılığın azalmasını arzu ettiklerini belirten Akdoğan, “Ordu halkının sağlık sorunlarının çözülmesi ve hastane probleminin halledilmesi için daha modern, gelişmiş teknolojilerle donatılmış, hekim sayısının yeterli olduğu bir hastanenin yapılması gerekliliği herkesin ortak düşüncesidir” dedi.