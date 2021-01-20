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Ordu şehir merkezinde kar yağışı başladı

Ordu’da bir süredir yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bugün itibarıyla şehir merkezinde de etkili oldu.

Ordu'da bir süredir yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bugün itibarıyla şehir merkezinde de etkili oldu.


Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yüksek kesimlerde aralıklarla yağan kar, bugün itibarıyla şehir merkezinde de kendini gösterdi. Altınordu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam ettiren kar yağışı, şehirde yeşil alanların kısmen beyazlamasına neden oldu. Şehrin sahil kesiminde ve caddelerinde insanların kar yağışının sevincini yaşadığı gözlenirken, hava sıcaklıkları ise 2 derece olarak ölçüldü.


Vatandaşlar, kar yağışını beklediklerini ve cep telefonları ile bu anları kaydettiklerini belirttiler.

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