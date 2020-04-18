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Ordu sokaklarında yasak sessizliği

Türkiye’de dün gece, 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta 2 günlüğüne sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Ordu’da sokak ve caddeler adeta bomboş kaldı.

Türkiye'de dün gece, 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta 2 günlüğüne sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Ordu'da sokak ve caddeler adeta bomboş kaldı.


Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, geçtiğimiz haftalarda 30 büyükşehre ve Zonguldak'a giriş ve çıkışlar 15 günlüğüne sınırlandırılmıştı. Bu kapsamda yine geçtiğimiz hafta sonu aynı şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Alınan tedbir kararı kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da uygulandı. Dün gece yarısından itibaren uygulamayan giren yasak sonrası, Ordu'da sokak ve caddeler adeta bomboş kaldı.


Şehrin her noktasında polis, bekçi ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

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