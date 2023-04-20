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Ordu Spor Lisesi'ne ‘Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı verildi

Ordu’da stadyum içerisinde bulunan Ordu Spor Lisesi’nin adı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatlarıyla ‘Ordu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Lisesi’ olarak değiştirildi.

Ordu'da stadyum içerisinde bulunan Ordu Spor Lisesi'nin adı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatlarıyla ‘Ordu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Lisesi' olarak değiştirildi.


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 17 Nisan tarihinde Ünye Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışında Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Durmuş Zor'un talebi sonrası Ordu Spor Lisesi'nin adının değiştirilmesine yönelik çalışma başlattı. Bakan Özer'in talimatı sonucu Altınordu ilçesindeki Yeni Ordu Stadyumu içerisinde hizmet veren Ordu Spor Lisesi'nin adı, Ordu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Lisesi olarak değiştirildi.


Ekipler tarafından okulun duvarına ‘Ordu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Lisesi' tabelası asıldı.

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