Ordu STK'larından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

Konya Uluslararası İndita Kongresi'nde "Her doğan çocuğun İslam fıtratı üzere doğduğu" mealindeki hadis-i şerifi okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik sosyal medya ve bazı TV kanallarındaki eleştirilere Ordu sivil toplum örgütleri tepki gösterdi.

Memur-Sen, Altınordu Din Görevlileri Derneği, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, TÜGVA, IHH ve Ordu İHL Mezun ve Mensupları Derneği (ORİMDER) ortak bir basın açıklaması yaptı. Diyanet-sen Ordu 1 No'lu Şube Başkanı Kerim Alptekin okuduğu ortak basın açıklamasında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdiklerini belirtti. Alptekin, “Başkanımızın söylediği ifadeler çocukların terbiyesine ilişkin bir hadisi şerif olup, sahih hadis kitaplarında da yer almaktadır. Ancak bazı gazetecilerin hiç değişmeyen fıtratlarını ortaya koyarak azıcık İslami literatüre sahip bir insanın bilebileceği hadisi Diyanet İşleri Başkanının kendisi söylemiş gibi haber yapmaları cehaletlerinin ve suizan sahibi olduklarının göstergesidir. Görevi yüce dinimiz İslam'ın hakikatlerini sahih dini bilgi zemininde açıklamak olan Diyanet İşleri Başkanımızın ayet ve hadis okumasından rahatsız olanların iyi niyetlerinin olmadığını paylaşımlarındaki ideolojik kışkırtıcı ve nefret dilinden anlıyoruz” dedi.

“Dine karşı saygılı bir dil kullanılmalı”

Daha önce de Diyanet İşleri İşleri Başkanının dua etmesini ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçeden aldığı pay üzerinden gerçekleri yansıtmayan ithamlarda bulunulduğunu ve yayıncılık etiği gözetilmeden doğru olmayan haberler servis edildiğini belirten Alptekin, şunları söyledi:

“Doğumundan ölümüne kadar insanımıza hizmet eden, toplumun birliğinin beraberliğinin sağlanmasında çimento işlevi gören kurumumuza yönelik itibar suikastlarına neden hamlelerinizin ne ideolojinize, ne siyasi görüşünüze, ne ülkemize ne de milletimizin huzuruna, geleceğine en ufak bir katkısı yoktur. Din, ahlak ve dindarlıkla ilgili meseleler mevzu olduğunda farklı gerilimlere, çatışmalara, ayrışmalara sebep olunmaması için herkesten daha dikkatli ve sorumlu bir dil kullanması beklenilir. Bu nedenle geçmişten günümüze her türlü farklılığı demokratik bir potada eritebilmiş milletin mensupları olarak birbirimize karşı kullandığımız dilin daha saygılı olmasını beklememizin en temel hakkımız olduğuna inanıyoruz.”

CHP milletvekiline tepki

Alptekin, basın açıklamasında CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'i de eleştirdi. Milletvekili Adıgüzel'in “Ali Erbaş'ın Ordulu olmasından utanıyorum” sözlerini değerlendiren Alptekin, “İçimizi acıtan bir açıklama nedeniyle üzüntümüzü ifade etmek istiyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in sosyal medya hesabından kendi hemşehrisi olduğu için utanç duyduğunu dile getirmesini şiddetle kınıyoruz. İslam dini konusunda evrensel düzeyde güvenilen ve referans alınan, insanlığın barış ve huzuruna katkı sağlayan bir kurumun başında ülkemizin birliği ve beraberliği için kuşatıcı, kucaklayıcı mesajlar veren hocamızın hemşerimiz olmasından bizler ise kıvanç duyuyoruz.”