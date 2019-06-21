Ordu Ulusal Fuar Günleri başladı

Ordu Ulusal Fuar Günleri kapsamında düzenlenen 19'uncu Karadeniz Sanayi ve Ticaret Fuarı, 11'inci Yapı Dekorasyon Ürünleri ve Doğalgaz Fuarı ve 5'inci Gıda Tarım ve Hayvancılık İhtisas Fuarı açıldı.

19. Karadeniz Sanayi ve Ticaret Fuarı, 11. Yapı Dekorasyon Ürünleri ve Doğalgaz Fuarı ve 5. Gıda Tarım ve Hayvancılık İhtisas Fuarı'nın yer aldığı Ordu Ulusal Fuar Günleri Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'na kurulan alanda yapılan açılış töreninin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Sanayi, ticaret, gıda, tarım ve hayvancılık ile yapı ve dekorasyon ürünleri sektöründeki ulusal ve uluslararası katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getiren Ordu Ulusal Fuar Günleri, ilk günden ziyaretçilerin akınına uğradı.

Programın açılış konuşmasını yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu'nun gün geçtikçe gelişip büyüdüğünü ifade ederek, önümüzdeki 10 yıl içerisinde çok daha gelişeceğini aktardı. Vali Seddar Yavuz, Ordu'da yabancı turist potansiyelinin gün geçtikçe arttığını ifade ederek, “Özellikle geçen yıl ve bu yıl devam eden turizmdeki önemli bir artış ki, geçen yıl biz yabancı turist sayısında yüzde 64'lük bir artışla bin 122 bin rakamına ulaştık. Toplamda da 850 bin rakamını gerçekleştirdik. Bu yıl da yabancı turist sayımızı yaklaşık 200 bine doğru götürüyoruz” diyerek, fuarın hayırlı olmasını temenni etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, daire müdürleri ve yetkililer, fuar alanını gezdi.

Toplamda 80 firmanın katılım sağladığı fuar, 30 Haziran tarihine kadar açık olacak ve ziyaretçilerini ağırlayacak.