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Ordu Üniversitesi Camisi yakında ibadete açılıyor

Ordu Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan ve 2013 yılında temeli atılan caminin yakında ibadete açılacağı belirtildi.


İş adamı Ergin Karlıbel tarafından Ordu Üniversitesine bağışlanan toplam bin 800 metrekare alanda inşa edilen ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığınca yapımı gerçekleştirilen caminin çevre düzenlemesiyle birlikte ibadete açılacağı kaydedildi.


Beraberinde Ordu Müftüsü Mürsel Öztürk ve Altınordu İlçe Müftüsü Mustafa Düzgüney ile birlikte Ordu Üniversitesi Camisi'nde incelemede bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz, gördüğü eksikliklerin giderilmesi için yüklenici firma yetkililerine talimat verdi. Ordu Üniversitesi Camisi'nin mimari yapısı ve dizaynıyla farklı cami olduğunu söyleyen Vali Yavuz, caminin üniversitede görev yapanların ve öğrencilerin ibadet ihtiyacını karşılayacağı gibi yöre sakinlerinin de hizmetinde olacağını kaydetti. Vali Yavuz, Ordu Üniversitesi Camisi'nin kısa bir süre sonra çevre düzenlemesiyle birlikte tamamlanarak, ibadete açılacağını sözlerine ekledi.

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