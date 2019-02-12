Ordu Valiliği F klavye kursu açtı

Türk dili ve alfabesinin özelliklerine uygun ve hızlı yazmaya elverişli bir tasarıma sahip bulunan F klavyenin yaygınlaştırılması amacıyla Ordu Valiliği Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘F Klavye Kullanıyorum 10 Parmakla Yazıyorum' isimli proje hayata geçirildi. Bu kapsamda Ordu İlinde hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve katılmak isteyen personele yönelik F klavyeyi etkin kullanma ve hızlı yazma becerisinin artırılması amacıyla kurs açıldı. 8 ay sürecek olan projeye Ordu ilinde 35 kamu kurumunda çalışan personelden 257 kişi başvurdu.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün standartlarına uygun olarak, Altınordu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunca görevlendirilen öğretmenler tarafından eğitim veriliyor. Öğleden önce ve sonra olmak üzere toplam 80 kişiye verilen eğitimde 108 saati tamamlayan katılımcılara kurs katılım belgesi verilecek.