Ordu Valiliği: “Ordu-Giresun Havalimanında cihaz eksiği yok”

Avrupa'nın denize yapılan tek havaalanı olan Ordu-Giresun Havalimanında meteorolojik sebeplerle yaşanan iptallerin, faaliyette bulunduğu 3.5 yılda yapılan uçuşların yanında ancak yüzde 1.5 dolayında olduğu açıklandı.

Ordu Valiliği, Ordu-Giresun Havalimanında meteorolojik sebeplerden dolayı yaşanan uçuş iptallerinin tamamının sis nedeniyle olmadığını vurguladı. Ordu-Giresun Havalimanının faaliyete girdiği 22 Mayıs 2015 tarihinden itibaren 2019 yılı Ocak ayına kadar toplam 25 bin 567 uçak seferi gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, “2015 yılında 13, 2016 yılında 73, 2017 yılında 72, 2018 yılında 130 ve 2019 yılı içinde de 15 olmak üzere 3,5 yılda toplam 305 uçak seferi meteorolojik sebeplerden dolayı iptal edilmiştir” denildi.

Bu iptallerin tamamının sis nedeniyle olmayıp, aynı zamanda geliş meydanından veya operasyonel neden gibi başka sebeplerden kaynaklandığı vurgulanan açıklamada, “Söz konusu istatistiklerden de görüleceği üzere havalimanında meteorolojik sebeplerden meydana gelen uçak iptalleri, toplam uçak seferlerine göre oran (yüzde 1.5) olarak daha düşük seviyededir” bilgisine yer verildi.

"Cihaz eksiği yok"

Ordu-Giresun Havalimanında bulut tavanının düşük, görüşün kısıtlı olduğu, sisli, yağmurlu ve karlı havalarda güvenli yaklaşma ve iniş imkânı sağlayan ‘Aletli İniş Sistemi'nin (ILS) ile DVOR cihazının bulunduğu belirtilen açıklamada, “Ayrıca, havalimanına Ordu yönünden inişlerin daha emniyetli, zaman ve tasarruf sağlanması için 10 only Localizer cihazı kurulmuş ve hizmete alınmıştır. RNAV (rota belirleyen seyrüsefer) sistemi ise, 31.01.2019 tarihi itibariyle havalimanında faaliyete başlamıştır” denildi.

Havalimanı aydınlatmasının yeterli olduğunun da vurgulandığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Uçuş emniyetinin temini ve doğal mânialardan dolayı görüş limitleri düşürülememektedir. Havalimanı aydınlatma sistemi kategorisinin CAT 1 sisteminden CAT 2 sistemine geçmesi durumunda bile doğal mânialardan dolayı görüş limitlerinin değişmeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir. Ayrıca, uçakların alçalabileceği dikey limitler, havayolu kuruluşlarına göre değişiklik arz etmektedir. Havalimanında bulut tavanının düşük, görüşün kısıtlı olduğu, sisli, yağmurlu, karlı havalar ve çevresel faktörlerden etkilenerek bazı uçak seferleri iptal olmakta, bazı uçak seferlerinde ise rötar ve divert yaşanmaktadır. Ordu-Giresun Havalimanında, sefer iptallerini, rötar ve divert durumlarını minimum seviyeye indirgemek için Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve diğer havayolu kuruluşları ile yapılan ortak çalışma ve araştırmalar devam etmektedir.”