Ordu Valiliğinden fındık üreticilerine budama desteği

Vali Seddar Yavuz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) desteklenen “Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi” kapsamında düzenlenen eğitim ile makine ve alet dağıtım törenine katıldı.

Projenin bütçesi yaklaşık 350 bin TL

Ordu Valiliği Himayesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce fındıkta kalite ve verimliliği artırmak amacı ile uygulanan “Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi'nin toplam 670 mahallede 2 bin 10 üreticide uygulanması planlandı. Proje kapsamında il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile ziraat odalarında görevde bulunan 70 teknik personel görev yapacak. İlçelere 19 adet çapa makinesi, 35 adet akülü budama seti, 35 adet motorlu budama testeresi, 22 adet sırt atomüzörü, 70 adet budama testeresi, 70 adet budama makası, 70 adet tulum ve 70 adet çizme verilirken, YİKOB tarafından karşılanan projenin bütçesi yaklaşık 350 bin TL.

“Rekabet gücümüzü korumak, geliştirmek bakımından bizim birim alandan verim miktarımızı yükseltmemiz gerekiyor”

Törende konuşma gerçekleştiren Vali Yavuz, Ordu'nun dünyadaki fındık üretiminin yüzde 25'ini, Türkiye fındık üretiminin ise yüzde 35'ini sağladığını hatırlattı. “Bahçelerimiz yaşlanıyor, verimimiz düşüyor ama dünyadaki rekabette kızışıyor. Bu rekabette rekabet gücümüzü korumak, geliştirmek bakımından bizim birim alandan verim miktarımızı yükseltmemiz gerekiyor” diyen Vali Seddar Yavuz, “Birim alandan elde ettiğimiz verimimiz düştükçe, rekabet gücümüz de, kârımız da kalmıyor ve göçü tartışmaya başlıyoruz. Valilik, tarım ve orman teşkilatımız, ziraat odalarıyla birlikte birim alanda verimi nasıl yükseltiriz? Sorusu üzerinde sürekli çalışıyoruz. Bunun için de bilimsel teknikleri kullanmak gerekiyor. Başta budama, gübreleme, yaşlanan bahçelerin sökülerek yenilerinin oluşturulması dahil olmak üzere yaygın bir proje uygulamak istiyoruz” dedi.

Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının bütçesini aktif olarak tarım teşkilatı için kullanmak istediklerini de belirten Vali Yavuz, “Bu proje ilk başlangıcıydı. Valilik olarak, bu ekipmanları alalım ve tarım ilçe müdürlüklerimiz, ziraat odalarımız, çiftçilerimiz hep beraber güzel işler yapsınlar istedik. Özveri ile çalışan tarım teşkilatımıza, ziraat odalarımıza ve en önemlisi de tabi keçilerin bile zor çıkacağı yürüyeceği alanlarda, bu alanları yeşile döndüren, verime dönüştüren, vefakar, çalışkan Ordulu çiftçilerimize minnet ve şükranlarımı iletiyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan da yaptığı konuşmada, fındıkta verim ve kalitenin artırılması gerektiğine işaret ederek, “Bugünden sonra budama makası, budama testeresi, çapa makinası gibi tarımda teknik ve bilimsel yönden yapılacak olan ekipman dağıtımının çiftçilerimiz için çok yararlı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

35 fındık timi görev yapacak

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise konuşmasında, proje kapsamında daha önceden her ilçede uygulanan örnek bahçelere yenilerini eklemek için başlatıldığını ifade ederek, “Sayın Valimizin başlatmış olduğu talimatlar sonucunda yaptığımız çalışmalar ile il genelinde örnek bahçeler oluşturacağız. Fındıkta verim ve kaliteyi artıracağız. YİKOB'un desteğiyle makine ekipmanlarımız alındı, 35 tim görev yapacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Vali Seddar Yavuz ve diğer protokol üyeleri tarafından ekipmanların dağıtımı yapıldı.