Ordu Valiliği'nden, görevden alınan kaymakama ilişkin açıklama

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Korgan İlçesi Kaymakamı'nın, görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutumu nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut'un görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Ordu Korgan Kaymakamı'nın, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yapmış olduğu konuşmadan dolayı görevinden alındığı yönünde gerçek dışı haberler yer almaktadır. Hiçbir gerçek bilgiye dayanmayan bu haberlere yönelik olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Ordu'nun Korgan ilçesi Kaymakamı görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutumu nedeniyle soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında görev yapan bir milletvekilinin, söz konusu bu görevden uzaklaştırmayı açıklamalarıyla çarpıtarak olduğundan farklı göstermeye çalışması ise esef vericidir.”

Öte yandan Miraç Akbulut, 30 Ağustos 2021 tarihinde Korgan Kaymakamı olarak görevine başlamıştı.