İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu Valiliğinden otel inşaatındaki göçük hakkında açıklama

Ordu’da bir otel inşaatında meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı göçük olayıyla ilgili valilikten açıklama geldi.

Ordu'da bir otel inşaatında meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı göçük olayıyla ilgili valilikten açıklama geldi.


Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 20.00 sıralarında yapımı devam eden bir otel inşaatında table betonu dökümü sırasında iskele çökmesi olayı meydana geldiği belirtildi. Yaşanan olayda bir işçinin öldüğü, 8 işçinin ise yaralandığı belirtilerek, "Olayın haber alınmasıyla birlikte AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edilmiş ve hızlıca arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Arama-kurtarma ekipleri tarafından enkazdan 8 işçi yaralı olarak kurtarılmış, 1 işçinin ise cansız bedeni enkazdan çıkarılmıştır. Yaralanan işçiler Altınordu ilçemizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma adli ve idari makamlarca sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.