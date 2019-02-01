Ordu Valilik Konağı'nın yüzde 65'i tamamlandı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yapımı iki yıldır devam eden yeni Valilik Hükümet Konağı'nın inşaatının yüzde 65'inin tamamlandığını söyledi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Altınordu ilçesinde yapımı devam eden Hükümet Konağı, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi ve Altınordu İlçe Müftülüğü Binası inşaatlarında incelemelerde bulundu. Yeni Hükümet Konağı'nı inceleyen Vali Yavuz, inşaatın yüzde 65 oranında bitirildiğini söyledi. Yeni Hükümet Konağı binasının Ordu'ya yakışır bir vaziyette olacağına vurgu yapan Vali Seddar Yavuz,"Yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaatını gezdik. Gerçekten Ordu'muza yakışır, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bir araya geldiği, vatandaşlarımıza etkin ve süratli bir hizmetin verilebileceği Hükümet Konağı'na inşallah kısa zamanda kavuşmayı hedefliyoruz. İnşaatın şu anda yüzde 65 seviyesinde olduğunu da memnuniyetle gördük” dedi.

Vali Yavuz, 38 bin 706 metrekarelik alana inşa edilen Valilik Hükümet Konağı'nın 5 bloktan oluşacağını, sözleşme bedelinin yaklaşık 39 milyon TL olduğunu kaydetti.

112'ye yeni bina

Her geçen gün istasyon, ambulans ve personel açısından büyüyen 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi için yapılan bina inşaatının tamamlandığını, bundan sonra teknik donanımının yapılacağını kaydeden Vali Yavuz, “İnşallah binamız, teknik donanım da bittiği takdirde 112'yi arayan bütün vatandaşlarımızın sorunlarını tek elden çözme fırsatı bulmuş olacağız” diye konuştu. Vali Yavuz, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinin 4 milyon 592 bin TL'ye mal olacağını sözlerine ekledi.

Altınordu Müftülüğü yeni binasına geçecek

Akyazı Mahallesi'nde Ahmet Cemal Mağden Camisi yanında atıl duran bir binayı yeni baştan güzel bir proje ile Ordu mimarisini de içine katarak 1 milyon 380 bin lira harcanarak Altınordu İlçe Müftülüğü olarak hizmete sunmak üzere son hazırlıkların yapıldığını aktaran Vali Yavuz, “Bu bina özellikle mimarisi, dış cephesi ve içteki konferans salonları ile vatandaşlarımızın dini hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacak bir binaya da böylelikle kavuşmuş olacağız” açıklamasında bulundu.