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Ordu Valisi Covid-19 denetiminde

Ordu Valisi Tuncay Sonel, “Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri denetimlerine katıldı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, “Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri denetimlerine katıldı.


İl merkezinde Vali Tuncay Sonel'in, ilçelerde ise Kaymakamların başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının personellerinden oluşturulan ekiplerce, genel denetimler yapıldı.


Vali Sonel, bu kapsamda Altınordu İlçesi İsmetpaşa, Zübeydehanım ve İbni Sina caddelerinde gerçekleştirilen denetime katılarak, esnafları ve vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.


Covid-19 Pandemisine karşı hem vatandaşları korumak, hem de salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararların sahadaki uygulanmasını yerinde denetleyen Vali Tuncay Sonel, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin özellikle altını çizdi ve “Hep birlikte rehavete kapılmadan Covid-19 tehlikesinden kurtulacak, başarıya ulaşacağız” dedi.

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