Ordu Valisi fındık sürgünü temizledi

Vali Sonel, Valilik desteği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odaları işbirliğinde örnek fındık bahçesi oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi" kapsamında yapılmakta olan örnek bahçe çalışmalarını yerinde inceledi.

Beraberinde, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Perşembe Ziraat Odası Başkanı TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ile birlikte “Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi” kapsamında, Altınordu ilçemizin Teyneli mahallesindeki Adem Şişman isimli çiftçinin bahçesinde yapılmakta olan örnek budama çalışmalarını inceleyen Vali Tuncay Sonel, uygulamayı yapan ziraat mühendislerinden bilgi aldı.

Fındıkta verim ve kalitenin artırılması için tekniğine uygun budama yapılmasının önemini belirten Ziraat Mühendisleri, fındık ocaklarında oluşan dip sürgününün Kasım ve Mayıs aylarında olmak üzere yılda iki defa alınması, yaşlı ve verimden düşmüş, aynı yöne giden, ocağın içini kapatan dalların kesilmesi, ocakta fazla dal olmaması, ocağın güneş ve hava almasının sağlanması gerektiğine dikkat çektiler.

Ziraat Mühendisleriyle birlikte dip sürgünü alan, dal budaması ve kesimi yapan Vali Tuncay Sonel, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde görevli 105 Ziraat Mühendisinden oluşan 35 tim tarafından yürütülen örnek budama uygulamasının fındık veriminin ve kalitesinin artmasını sağlayacağını ifade ederek, “Fındık, Ordu'muz için, ülkemiz için çok önemli bir ürün. Olmazsa olmazlarımızdan. Şu an fındık bahçelerinde budama mevsimi. Fındık bahçelerinde ocakların diplerinin temizlenmesi, bakımı, gübrelenmesi, ilaçlanması gibi mevsimine göre işlemler yapılıyor. İçinde bulunduğumuz mevsim itibariyle budamaların yapılması, fındıktaki ürünün ve kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. 35 tim toplamda 105 ziraat mühendisi arkadaşımız, çiftçilerimize örnek budama uygulaması yapıyor” diye konuştu.

Sahada çalışan ve şu ana kadar 3 bin örnek bahçe uygulaması yapan Ziraat Mühendislerine, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü personellerine teşekkür eden Vali Sonel, “Çalışkan bir İl Tarım ve Orman Müdürümüz var. Onun nezdinde tüm İlçe Tarım ve Orman Müdürlerimize, Ziraat Odası Başkanlarımıza da teşekkür ediyor, çiftçilerimize de hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz” dedi.

Üreticilerin fındık bahçelerine zamanında bakım yaptırmalarının önemine vurgu yapan Vali Tuncay Sonel, ”Fındık bahçelerinin budaması, gübrelemesi yapılırsa, fındıkta ürün artar, bu da bizi mutlu eder. Çünkü, fındıkta ürün arttığı takdirde hem çiftçimiz mutlu olacak, hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlanmış olacak” şeklinde konuştu.