Ordu Valisi: “Hedefimiz sanayide 30 bin istihdam”

Ünye'de faaliyet gösteren bir tekstil işletmesini ziyaret eden Vali Seddar Yavuz, 2014 yılında kurulan ve dikim bölümünde 447, yıkama bölümünde 46, İstanbul merkezde 85 olmak üzere toplam 578 kişi istihdam edildiği işletmeyi gezdi.

İspanya, Amerika ve Hollanda'ya ihracat yapan firmanın, az su ve kimyasal tüketen makinelerin yer aldığı ve yeni kurulan yıkama bölümünü de gezen Vali Yavuz, çevreci ve geri dönüşüm üzerine kurulan bölümde kot pantolonların lazerle çizimi ile taşlanma konusunda da bilgi aldı.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı incelemelerin ardından işletme binasında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının amacının işveren ile kamuyu bir araya getirmek olduğunu söyleyen Vali Yavuz, “Devletimizin yatırımcılarımıza sunduğu çok güzel imkan ve fırsatlar var. Bu fırsatlardan birçok yatırımcımızın haberi yok. Biz, bu fırsatları yatırımcılarımıza birebir anlatıyoruz. Onları yatırım fırsatları hakkında bilgilendiriyoruz” dedi.

Vali Yavuz, sanayi sektöründe istihdamı arttırmayı hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu:

“Biz, Ordu'da sanayileşmeye, istihdamda 30 bin kişiye ulaşmak istiyoruz. Sadece turizmle, fındıkla biz bu şehri bir yere götüremeyiz. Şehri mutlak suretle sanayi ile buluşturmamız lazım. Sanayide minimum 30 bin kişinin çalışmasını arzu ediyoruz. Çünkü, Türkiye'de nüfusu 1,5 milyonun üzerinde 15 tane şehir var. Bunlardan bir tanesi de Ordu. O yüzden Ordu küçük bir şehir değil. Ordu, Türkiye'de potansiyeli olan bir şehir. İstanbul'da yaşayan 500-600 bin Ordulu var ve memleket hasreti çekiyorlar. Düzce'ye gidiyorsun Ordulular var, Sakarya'ya gidiyorsun Ordulular var, Japonya'ya gidiyorsun Ordulular var. En fazla Japonya'da iş adamı Ordulular var. Avustralya'da Ordulular var. Ordu sadece Türkiye'de değil, dünyaya yayılmış durumda ve çok girişimci insanlar. Bu insanlara biz memleketlerinde iş, aş bulmamız lazım. Bunu bulabilmemiz için de sanayileşmemiz gerekiyor. O yüzden yeni yatırımları çok önemsiyorum.”