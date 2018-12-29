Ordu Valisi öğrencilere: “Aklınızı kiraya vermeyin”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, ‘Kariyer Günleri' kapsamında Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin konuğu oldu.

Ordu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahri Zaimoğlu ve Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hülya Arlağ ve okul öğrencileri tarafından karşılanan Vali Yavuz, okulun toplantı salonunda öğrencilerle bir araya geldi ve söyleşide bulundu.

Konuşmasına “Sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Çünkü, sizleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Aziz Türk Milletinin geleceği olarak görüyoruz. Biz, tarih boyunca önemli işler başarmış, büyük bir milletin evlatlarıyız ve ecdadımızla ne kadar gurur duysak da azdır” diyerek başlayan Vali Seddar Yavuz, şöyle konuştu:

“Geçmişle övünmek bizi avutmasın ama geçmişte büyük işler başarmış milletlerin evlatlarının öz güvenleri yüksek olur. O yüzden de geçmişimizle olan bağımızı güçlü tutmamızın sebebi budur. Büyük bir medeniyetin liderliğini yapmış bir milletin evlatlarıyız. 1071'de başlayan kıyam ve dirilişimiz, bize bir Anadolu Selçuklu, bir Osmanlı, bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahşetmiştir. Dahası ilahi kelimetullahı Viyana kapılarına kadar taşımış, birçok milletin İslam'la şereflenmesi, İslam'la bulaşmasını sağlamış bir neslin evlatlarıyız. Kendinizi sevmeniz, kendinize güvenmeniz, kendinizle barışık olmanız çok kıymetli. O bakımdan da benim size söyleyebileceğim en önemli nasihat; kendinizle barışık olun, önce kendinizi sevin, kendisini sevmeyenlerin başka birisini sevmesinin imkânı olmadığını da bilin. Sizler, aklınızla, yeteneklerinizle, becerilerinizle ortaya çıkacaksınız. 30 yıldır toplumun her kesimine dokunmaya, onların sorunlarını çözmeye gayret ediyorum. Benim iç huzurum olmazsa, başkasına huzur verebilir miyim? Kendisi mutlu olmayan bir insanın başkasının yüzündeki tebessümün sebebi olması mümkün mü?“ şeklinde konuştu.

“Başarılı olmaya gayret edin”

8 çocuklu çiftçi ailenin altıncı çocuğu olarak dünyaya geldiğini ve zor şartlarda eğitimini başarıyla tamamlayarak bugün bir Vali olarak hizmette bulunduğunu anlatan ve hayatından kesitleri öğrencilerle paylaşan Vali Seddar Yavuz, “Kendinize güvenirseniz, çalışırsanız bu ülkede her yere girebilirsiniz. Gençlerde ‘benim çevrem, benim arkamda kimse yok' şeklinde yaygın bir kanaat var. Bunlara takılmayın. Başarılı olun, farkındalık oluşturun. Bu yaşlar geç kalınmış yaşlar değil. Bizim gerçek kapasitemizi bilmemiz gerekir. Bunu nasıl yapabiliriz? Kendinize odaklanarak, öğretmenleriniz, sıra arkadaşlarınız ya da ailenizden yardım alarak, bunlarda yetmiyorsa uzmanlık alanı çok gelişmiş uzmanların desteğini alarak yapabilirsiniz” diye konuştu.

“Hayata dair bir paradigma listeniz olsun”

Konuşmasında mülki idare amirliği mesleğinin önemine dikkat çeken Vali Seddar Yavuz, “Valilik herkese nasip olabilecek bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil ediyorsunuz. Bundan daha büyük şeref, onur olabilir mi? Bizim alanımız, sosyal bilimler alanı, iletişim alanıdır. İnsanlardan kaçanların başaralı olabileceği bir alan değildir. Fedakârlık, adanmışlık isteyen bir iştir. Saat 8-5 yapılacak bir iş değildir. Gecenin 11'i de, gecenin 3'ü de vardır. Sabahın dördünde kalkıp ya da iki gün üç gün uyumamak vardır bu işte. Kendi acılarınızı unutmakta vardır. Dolayısıyla sizin kişiliğinizi doğru analiz etmeniz, neleri sevdiğinizi, nelerden mutlu olduğunuzu keşfetmeniz gerekir. Biz gençlerimizi sürekli zirveye çıkmak için zorluyoruz. Gençler, önemli olan zirveye çıkmak değil, zirveye çıktığınızda mutlu olmaktır. Muhataplarınızı mutlu etmektir amaç. Doğru bir paradigma oluşturmak gerekir. Hayata dair, kendinize dair bir paradigma listeniz, bir yol haritanız olsun. Dünyada başarılı bütün insanlar beyinlerine hükmeden insanlardır. Beynimize hükmetmeyi de öğrenmeliyiz” dedi.

“Kısır çekişmelerle kendinizi mahkum etmeyin, aklınızı kiraya vermeyin”

Vali Seddar Yavuz, şöyle devam etti: “Kısır çekişmelerle kendinizi mahkûm etmeyin, aklınızı kiraya vermeyin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ve Türk Milleti'nden başka asla bir önceliğiniz olmasın. O yüzden de ay-yıldızlı bayrağı gördüğümüzde gözleri yaşaran, Ezan-ı Muhammediyeyi duyduğunda huşu ile Allah'a yönelen bir nesli bu ülkede inşa etmek durumundayız. Hocam bilir, abim bilir, tarikat şeyhim bilir denen anlayışın bu ülkeye getirebileceği bir şey yoktur. Siz bileceksiniz, biz bileceğiz. Biz bilmek zorundayız. En kolay şey aklını kiraya vermektir. Aklını kiraya ver kurtul. Aklımızı kiraya vererek kurtulamayız. Sorumluluk hepimize aittir. Bu duygu ve düşünceler ile yolunuz bahtınız açık olsun. Hepinize başarılar diliyorum”

Vali Seddar Yavuz, programın ardından okulda görev yapan öğretmenlerle de bir süre sohbet ederek, “Sizlere minnettarız, emekleriniz ve hizmetleriniz için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.