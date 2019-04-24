Ordu Valisi: “Türkiye küresel güçtür”

Ordu Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz'un evsahipliğinde, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resepsiyonu' gerçekleştirildi.

Resepsiyon öncesi Vali Seddar Yavuz, eşi Selda Yavuz ve diğer protokol üyeleri ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde özel Zen Sanat Akademisi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışını yaptı ve ardından sergiyi gezerek bilgi aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan resepsiyonda bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, “Büyük bir imparatorluktan sonra ciddi acılar yaşadık, ancak daha sonra genç bir Cumhuriyet kurduk. Aziz Türk milleti; tarih boyunca var olan, iddiası olan, hedefi olan ve ilahi kelimatullah davasının sahibi olan bir millet olarak seçilmiş ve her zaman hakkı, hukuku haykırmış, en önemlisi de mazlumların yanında yer alabilmiş önemli bir medeniyetin temsilcisi ve aynı zamanda lideridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti; küresel bir aktör ve güç olma yolunda ciddi adımlar atmış, başta savunma sanayi olmak üzere her alanda iddia sahibi ve söz sahibi olma yolun da emin adımlarla ilerlemektedir” diye konuştu.

“Valilik olarak, yarının büyükleri olan çocuklarımızla böylesine ortamda bir araya gelmeyi arzu ettik” diyen Vali Yavuz, çocuklardan öncelikle kendilerine ve Aziz Türk Milletine güvenmelerini, değerlerini özümsemelerini ve içselleştirmelerini istedi.

Vali Seddar Yavuz, “Bugün bizim yapacaklarımızdan daha fazlasını siz ortaya koyun. İddianız olsun. 2 Bin 200 yıllık devlet geleneği olan ve dünya üzerindeki şüphesiz en büyük milletlerden birisi olan Türk milletinin bu aziz ve kutlu yürüyüşüne dahil olun. Bizim yapamadıklarımızı inşallah sizler gerçekleştireceksiniz. Çok okuyup, çok çalışın. En önemlisi değerlerimizi asla unutmayın. Buraya gelen tüm kardeşlerimizi, evlatlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun” şeklinde konuştu.

Vali Seddar Yavuz'un konuşmasının ardından protokol üyeleri çocuklarla birlikte pasta kesimini gerçekleştirirken, Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti'nden gelen Çakrulo dans grubunun gösterisi ise programa ayrı bir renk kattı.

Vali Seddar Yavuz, resepsiyona katılan çocukları kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi, onlarla yakından ilgilendi.